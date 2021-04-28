18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

14:37

Чат петербургских "навальнистов" перешел в руки посторонних

фото ЗакС политика Чат петербургских "навальнистов" перешел в руки посторонних

Бывший координатор петербургского штаба Навального Ирина Фатьянова сообщила в своем Telegram-канале о том, что у старого чата ее единомышленников в Telegram сменился администратор. Произошло это, по словам женщины, "с подачи" Александра Головко, известного по движению "Бездомный дольщик" и имеющего неоднозначную репутацию в оппозиционной среде. Фатьянова утверждает, что он таким образом вводит "навальнистов" в заблуждение.

"Этот человек пишет, что согласие ему дали сотрудники, админы подарили адрес, отвечая на вопросы людей. ЭТО ВРАНЬЁ. Собирает там деньги на нужды для своей деятельности. Я просила его лично удалить чат, он отказался, в какой-то момент перестал отвечать на сообщения", - рассказала оппозиционерка.

Фатьянова призывает всех, кто еще состоит в чате, как можно скорее из него выйти и не следовать тому, что там пишется по воле новых администраторов.

Напомним, что в апреле штабы Навального по всей стране закрылись в связи иском Генпрокуратуры, по которому их могут признать экстремистскими организациями. Прокурор Москвы принял решение о приостановке деятельности штабов Навального.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:46 "Люди ждут вас как ангелов": Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине

16:25 Экс-главу мурманского штаба Навального задержали после рассказа об обстреле офиса

16:20 Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор фигурантов дела "Сети"*  Филинкова и Бояршинова

16:12 Депутат Носов заявился на праймериз по округу ЗакСа № 14

16:07 Полицейские пришли к Гудкову, который 21 апреля был за границей

15:53 СК прекратил дело жителя Перми об оправдании терроризма из-за комментариев во "ВКонтакте"

15:25 Песков о признании "Медузы" иноагентом: Исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться

15:18 Обвиняемому в нападении на полицейского на митинге 31 января Гарипову продлили арест

14:58 Мурманский штаб Навального обстреляли неизвестные

14:37 Чат петербургских "навальнистов" перешел в руки посторонних

14:15 Милонов хочет разрыва дипломатических отношений с Польшей

13:59 Полиция объяснила жесткое задержание журналиста Веснина на митинге 23 января проверкой документов

13:40 На севере Петербурга массово сносят незаконные торговые точки

13:39 Суд отказался рассматривать петербургское дело "Сети"* при личном присутствии Филинкова и Бояршинова

13:33 "Никакой второй бухгалтерии нет": Кремль опроверг сообщения о третьей волны коронавируса в РФ

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru