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15:18

Обвиняемому в нападении на полицейского на митинге 31 января Гарипову продлили арест

фото ЗакС политика Обвиняемому в нападении на полицейского на митинге 31 января Гарипову продлили арест

Ленинский районный суд Петербурга 28 апреля продлил меру пресечения Эльдару Гарипову, участнику митинга 31 января в поддержку Алексея Навального. Гарипову вменяют ч.1 ст.318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти). Суд продлил его арест до 3 июня 2021. Ходатайство защитника Игоря Скачко о замене меры пресечения на запрет определенных действий судья отклонила. 

Основанием для продления меры пресечения, по мнению следователя, стала якобы имеющаяся у Гарипова возможность скрыться от следствия: у него нет местной прописки и постоянной работы.

Участница волонтерского движения "Дело 318 Петербург" Наталья Гарбунова, которая ведёт активную переписку с Гариповым, отзывается о нем как об умном и интересном человеке. 

— Когда узнали про Гарипова, начала писать. Он очень хорошо пишет, грамотная речь, разносторонний человек. С ним интересно общаться, — рассказала Гарбунова. 

Она отметила, что Гарипов приехал в Петербург, чтобы поступить на магистратуру и продолжить обучение. 

Гарипова задержали на Пионерской площади 31 января. Более пяти полицейских повалили участника акции на землю, в результате удара он получил травму головы. Сперва сотрудники полиции завели его в один из автобусов для задержанных. Затем его отвели в здание ТЮЗа, где он дождался медработников. Его увезли в НИИ Джанелидзе, после чего отпустили. Позже, 11 февраля силовики снова задержали Гарипова.

IMG_2159.JPG (375 KB)момент задержания Эльдара Гарипова, фото: Константин Леньков

В январе в России прошли массовые акции протеста в поддержку политика Алексея Навального, которые сопровождались рекордным количеством задержаний. На первой акции 23 января было задержано 4033 человека. В второй раз, 31 января, число задержанных увеличилось до 5754. 

Константин Леньков

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