Песков о признании "Медузы" иноагентом: Исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Минюста признать "Медузу"* СМИ-иноагентом, заявив, что рынок информации может пережить исчезновение любого издания, передает "Дождь".

"Мы с глубоким уважением относимся к каждому СМИ, ценим профессионализм журналистов каждого СМИ, но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться, давайте будем откровенны", - заявил Песков в ответ на вопрос, будет ли Кремлю не хватать "Медузы" как источника информации.

Песков заявил, что признание иноагентом не ограничивает и не запрещает работу "Медузы", а такюе назвал ее русскоязычным, а не российским СМИ.

Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ-иноагентов 23 апреля. Юрлицо издания зарегистрировано в Латвии, тем же расположена редакция издания. Медиапроект возник в 2014 году после скандального увольнения редакции "Ленты" и радикальной смены ее редакционной политики.

Редакция опубликовала заявление, в котором пояснила, что статус иноагента накладывает на "Медузу" ряд серьезных ограничений. Особенно издание опасается оттока рекламодателей, из-за которого "Медуза" может оказаться под угрозой закрытия.

*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов на территории России