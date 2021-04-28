СК прекратил дело жителя Перми об оправдании терроризма из-за комментариев во "ВКонтакте"

Следственный комитет в Перми прекратил дело об оправдании терроризма в отношении местного жителя Романа Субботина, сообщает проект "Сетевые свободы".
Дело по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) в отношении Субботина завели в конце 2020 года после того, как он опубликовал несколько комментариев во "ВКонтакте", которые касались взрыва в здании УФСБ в Архангельске.
СК не смог установить причастность Субботина к публикациям. Администрация "ВКонтакте" в ответ на запрос сообщила, что сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся вход на страницу с 22 сентября по 7 декабря 2018 года, отсутствуют. Кроме того, оператор сообщил, что аккаунт Субботина в этот период был заблокирован из-за неуплаты.
Эксперты указали, что фраза в комментарии дает положительную оценку взрыву в Архангельске, но сама по себе "не свидетельствует о публичном призыве к осуществлению террористической деятельности, публичному оправданию терроризма или пропаганде терроризма".
Напомним, что после самоподрыва в октябре 2018 года 17-летнего молодого человека в здании архангельского УФСБ в России стали регулярно заводить дела против граждан, якобы оправдывающих этот поступок. Самый известный случай связан с псковской журналисткой Светланой Прокопьевой: гособвинение запрашивало реальный срок в колонии, но в итоге ее приговорили к штрафу в полмиллиона рублей.