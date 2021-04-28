СК прекратил дело жителя Перми об оправдании терроризма из-за комментариев во "ВКонтакте"

Следственный комитет в Перми прекратил дело об оправдании терроризма в отношении местного жителя Романа Субботина, сообщает проект "Сетевые свободы".

Дело по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма) в отношении Субботина завели в конце 2020 года после того, как он опубликовал несколько комментариев во "ВКонтакте", которые касались взрыва в здании УФСБ в Архангельске.

СК не смог установить причастность Субботина к публикациям. Администрация "ВКонтакте" в ответ на запрос сообщила, что сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся вход на страницу с 22 сентября по 7 декабря 2018 года, отсутствуют. Кроме того, оператор сообщил, что аккаунт Субботина в этот период был заблокирован из-за неуплаты.

Эксперты указали, что фраза в комментарии дает положительную оценку взрыву в Архангельске, но сама по себе "не свидетельствует о публичном призыве к осуществлению террористической деятельности, публичному оправданию терроризма или пропаганде терроризма".