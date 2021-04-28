Полицейские пришли к Гудкову, который 21 апреля был за границей

Домой к оппозиционному политику Дмитрию Гудкову пришли сотрудники полиции, о чем он написал в своем Telegram-канале. В последнем по времени посте говорится о том, что силовики дежурят под дверью в квартиру.

Если интерес к нему связан с акцией 21 апреля, из-за которой всю последнюю неделю "навещают" активистов, журналистов и политиков, то, признался он, это не совсем по адресу: на момент проведения протестной демонстрации он находился в Киеве. Об этом Гудков рассказал "Открытым медиа".

Напомним, что в Москве несанкционированная акция "навальнистов" 21 апреля прошла по оригинальному сценарию с точки зрения действий правоохранительной машины: на цулицах задержали всего около трех десятков человек. Однако впоследствии полицейские пошли по квартирам активистов, журналистов и просто известных людей. Так, в частности, были вызваны в ОВД Дмитрий Быков и Тамара Эйдельман. Накануне на 10 суток арестовали правозащитника Сергея Давидиса из-за ретвита, связанного с акцией.