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16:12

Депутат Носов заявился на праймериз по округу ЗакСа № 14

фото ЗакС политика Депутат Носов заявился на праймериз по округу ЗакСа № 14

Член фракции "Единая Россия" в городском парламенте Петербурга Владимир Носов подал документы для участия в предварительном голосовании партии, сообщили в ЕР.

Парламентарий намерен идти в Заксобрание по региональной группе кандидатов округа № 14 (Калининский район). Он заявил, что хорошо знает проблемы этой территории.

"На грядущие пять лет вижу своей задачей повысить уровень комфорта жителей Калининского района и города в целом. Здесь живут активные и неравнодушные граждане. Вместе решать проблемы гораздо проще. У нас это получится", - передает слова депутата пресс-служба партии.

Полковник в запасе Носов с 2014 года работал на разных должностях в аппарате ЗакСа. В сентябре 2016 года был избран депутатом  6 созыва по единому избирательному округу. С января 2019 года руководит региональным исполнительным комитетом партии.

Напомним, ранее в "Единой России" продлили крайний срок прием заявок на участие в праймериз с 29 апреля до 14 мая. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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