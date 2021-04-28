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16:46

"Люди ждут вас как ангелов": Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине

фото ЗакС политика "Люди ждут вас как ангелов": Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине

Пребывающий в Петербурге с двухдневным визитом президент Владимир Путин доехал до нового здания станции скорой помощи в Пушкине, осмотрев его и заодно поздравив персонал с профессиональным праздником, передает ТАСС

Из беседы с администрацией учреждения Путин узнал, что в нем работает 240 человек и что это очень тяжелый труд: нередко, ожидая врачей, по телефону люди (станция обслуживает 250 тысяч граждан) не склонны выбирать выражения.

"Они хоть и ругаются, но ждут вас как ангелов", - заметил глава государства.

Путина руководство медучреждения поблагодарило за "социальную" составляющую его послания Федеральному собранию, на что тот заметил, что "нужно помогать всем, но семьям с детьми в первую очередь".

Накануне в личной беседе с ним губернатор Александр Беглов отчитался о петербургских прорывах в деле борьбы с пандемией коронавируса.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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