"Люди ждут вас как ангелов": Путин посетил станцию скорой помощи в Пушкине

Пребывающий в Петербурге с двухдневным визитом президент Владимир Путин доехал до нового здания станции скорой помощи в Пушкине, осмотрев его и заодно поздравив персонал с профессиональным праздником, передает ТАСС.

Из беседы с администрацией учреждения Путин узнал, что в нем работает 240 человек и что это очень тяжелый труд: нередко, ожидая врачей, по телефону люди (станция обслуживает 250 тысяч граждан) не склонны выбирать выражения.

"Они хоть и ругаются, но ждут вас как ангелов", - заметил глава государства.

Путина руководство медучреждения поблагодарило за "социальную" составляющую его послания Федеральному собранию, на что тот заметил, что "нужно помогать всем, но семьям с детьми в первую очередь".

Накануне в личной беседе с ним губернатор Александр Беглов отчитался о петербургских прорывах в деле борьбы с пандемией коронавируса.

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