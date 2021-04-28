В Смольном и ЗакСе поздравили медиков с Днем работника скорой помощи

В Петербурге 28 апреля отмечается День работника скорой помощи. Напомним, эта дата появилась в списке праздников в 2020 году, после одного из телеобращений Владимира Путина к россиянам в свете эпидемии коронавируса.

С праздником сотрудников скорой помощи поздравил, в том числе, вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев. Он посетил НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и поблагодарил медиков за работу. В Смольном напомнили, что к концу 2021 года должен быть достроен второй корпус института по принципу многофункционального трансформера: при необходимости его можно будет перепрофилировать в инфекционный госпиталь.

Также ЗакС опубликовал поздравление спикера городского парламента Вячеслава Макарова. Он заявил, что эпидемия коронавируса стала суровым испытанием, и "фронт борьбы с болезнью поглощал все силы" сотрудников скорой помощи, но они проявили "стойкость, самоотверженность, милосердие и профессионализм". Макаров поблагодарил медиков скорой помощи за работу и пообещал, что органы власти будут делать "все от них зависящее" для помощи.

28 апреля Путин посетил здание станции скорой помощи в Пушкине.

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