Владельцы Невской мануфактуры получили штраф от суда

Руководство АО "Невская мануфактура", которому принадлежит сгоревшее здание-памятник на Октябрьской набережной, 50, оштрафовали на 80 тысяч рублей, о чем сообщила объединенная пресс-служба судов. Во столько суд оценил невыполнение правил пожарной безопасности.

Отметим, что противопожарные правила не соблюдались в здании последние несколько лет. Это обернулось крупнейшим за последние 20 лет пожаром в городе и частичным обрушением кирпичного памятника регионального значения. Тушить его пришлось при помощи военных вертолетов, бравших воду из Невы.

Вскоре после сильнейшего многодневного пожара гендиректора АО "Невская мануфактура" и его заместителя поместили в следственный изолятор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности. Речь в данном случае идет о погибшем в первый день тушения пламени 31-летнем спасателе. Кроме того, к АО имеется еще один иск, от КГИОП, по которому бизнесмены должны будут за свой счет в течение четырех лет восстановить здание.