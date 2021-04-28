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18:41

На преподавательницу лицея в Москве составили протокол за акцию 21 апреля по записям с камер наблюдения

фото ЗакС политика На преподавательницу лицея в Москве составили протокол за акцию 21 апреля по записям с камер наблюдения

Полицейские задержали в Москве преподавательницу лицея №1553 Анну Борзенко из-за акции протеста 21 апреля, передает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

На Борзенко составили протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшее помехи транспорту). Она находится в ОВД "Коньково", ее оставляют на ночь до суда.

Бирюков рассказал, что к Борзенко полицейские приходили в течение нескольких дней с просьбами отправиться с ними в отдел для составления протоколов, при этом никаких официальных повесток ей не присылали. После дней давления Борзенко сама пошла в отдел полиции с адвокатом. Там им показали видеозапись с камер наблюдения во время акции 21 апреля: по словам Бирюкова, на этой записи не каких-либо перекрытий дорог и участия в них Анны Борзенко.

Борзенко - мама журналистов Александра и Андрея Борзенко.

21 апреля в ряде городов России прошли несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального. В Москве в тот день, по данным "ОВД-Инфо" задержали около 20 человек, однако затем в течение последней недели полицейские стали приходить к активистам домой и задерживать, ссылаясь на данные камер видеонаблюдения или посты в соцсетях.

Таким образом силовики пришли домой к нескольким десяткам человек, в ОВД, в частности, были вызваны Дмитрий Быков, Тамара Эйдельман, Дмитрий Гудков - причем последний на момент проведения акции был за пределами России. 

Также полицейские приходили к журналистам "Дождя", "Эха Москвы", "Комсомольской правды", RTVI и других СМИ, требуя спустя несколько дней после акции предъявить пресс-карты и редзадание на работу на митинге. На одну из журналисток, Кристину Сафонову, полицейские намереваются составить протокол об участии в акции, несмотря на то, что она предоставила редзадание и другие необходимые документы.

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