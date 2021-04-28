Экс-главу мурманского штаба Навального оштрафовали за акцию протеста 21 апреля

Октябрьский суд Мурманска оштрафовал бывшую главу местного штаба Навального Виолетту Грудину на 75 тысяч рублей, сообщила Грудина в Telegram-канале.

На активистку составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). Поводом стало участие Грудиной в акции протеста 21 апреля.

Грудину задержали 28 апреля, после того, как она вызвала полицейских в офис, где располагался штаб Навального. Офис обстреляли неизвестные: на стеклах остались небольшие отверстия от пуль. Перед этим Грудина нашла в почтовом ящике листовку с мишенью.

Давление на мурманских сторонников Навального продолжалось в течение апреля: ранее офис штаба разрисовали свастикой, в доме Грудиной появлялись листовки с оскорблениями в ее адрес и указанием личных данных.

Напомним, ранее прокурор Москвы приостановил деятельность штабов Навального. Прокуратура добивается признание штабов, а также ФБК* и ФЗПГ** экстремистскими организациями.