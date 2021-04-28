Глава СПЧ интересуется у полиции причиной визитов к журналистам после 21 апреля

Руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в московский Главк полиции с запросом, передает пресс-служба этого консультативного органа. Он хочет узнать, на каком основании в последние дни сотрудники МВД приходили к журналистам, освещавшим несанкционированную акцию протеста 21 апреля. Речь идет о конкретных людях: Олеге Овчаренко ("Эхо Москвы"), Алексее Коростелеве ("Дождь") и Александре Рогозе ("Комсомольская правда").

"Просим Вас поручить направить в адрес Совета информацию о причинах указанных действий сотрудников полиции в отношении журналистов", - публикуется выдержка из письма.

Отметим, что столичные силовики за последние семь дней приходили домой не только к перечисленным медиаработникам.

Ранее, оценивая масштабные акции конца января и массовые задержания на них, Фадеев выражал уверенность в том, что на самих митингах, во время их освещения, журналистов перестанут трогать. Этому, считает он, должна помочь реализация предлагаемой им инициативы: внедрения системы аккредитаций и получения сотрудниками СМИ индивидуальных QR-кодов.