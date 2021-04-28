Петербургское КПРФ поддержит Первомай во Всеволожске

Представителям нескольких ячеек КПРФ в Ленинградской области согласовали акции, приуроченные к 1 мая, одну из них поддержат коммунисты из Петербурга, сообщил ЗАКС.Ру первый секретарь горкома компартии Роман Кононенко.

- Небольшое количество людей у нас поедет во Всеволожск. В 11:30 сбор у платформы "Всеволожская". В 12:00 начало движение колонны, - рассказал Кононенко. - Акция согласована, с перекрытием [дорог]. В конце будет митинг.

Ранее представители отделения КПРФ в Петербурге подавали заявку в Смольный на проведение традиционного первомайского шествия по Невскому проспекту. Они получили отказ, мотивированный действующими до 15 мая "коронавирусными" ограничениями.

Позже в соцсетях компартии появилось заявление петербургского бюро КПРФ с требованием к городскому правительству "прекратить порочную практику формальных отказов в согласовании политических и культурных акций, инициированных политическими партиями".