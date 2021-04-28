Гудкова вызвали в ОВД для оформления административного протокола

Политик Дмитрий Гудков, к которому сегодня, 28 апреля, в подъезд приходили полицейские и которым не открыли дверь, выложил в Facebook видеозапись своего чуть более позднего диалога с силовиками через окно личного автомобиля.

Правоохранитель сообщил Гудкову, что в отношении него возбудили дело по "митинговой" статье 20.2 КоАП, и вызвал его для оформления протокола. Оппозиционеру вменяют участие в несогласованной акции на Пушкинской площади трехмесячной давности (23 января).

На видеозаписи Гудков удивляется тому, почему, зная его телефон, полицейские безуспешно ловят его у двери в квартиру и караулят его в машине: "позвонили бы, я б вас встретил, с кофе, с чаем".

Напомним, что из более чем четырех тысяч задержанных по стране на акции 23 января почти половина задержаний пришлась на столицу. Демонстранты выражали свой протест против ареста Алексея Навального и предстоявшей ему замены условного срока на реальный по делу "Ив Роше".