Экс-солистка "Тату" Волкова заявилась на праймериз единороссов

Бывшая вокалистка сверхпопулярной в начале 2000-х годов группы "Тату" Юлия Волкова объявила через свой Instagram о намерении избраться в Государственную думу от территории Иваново. Она подала документы на участие в праймериз единороссов, которые пройдут в этом городе.

"Я сделала первый шаг. <...> Нас не догонят", - написала она в посте, сопровожденным хэштегом "праймериз2021".

Отметим, что именно сегодня, 28 апреля, "Единая Россия" продлила сроки подачи кандидатских заявок на праймериз на две недели – до 14 мая. На специальном сайте зарегистрировалось около четырех тысяч желающих попать в Госдуму от партии власти. Со списком заявивших о своем желании выдвигаться на выборы в Петербурге можно ознакомиться на карте избирательных округов ЗАКС.Ру.