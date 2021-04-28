В августе в четвертый раз пройдет "Ладога Фест"

На территории десяти населенных пунктов, расположенных на берегах Ладожского озера, с 7 по 15 августа состоится "Ладога Фест". География спортивно-туристского фестиваля, который пройдет в четвертый раз в своей истории, охватывает сразу три субъекта Федерации: Петербург, Ленобласть и Карелию. Десятки дисциплин, в которых будут состязаться участники, позволяют привлечь как профессиональных спортсменов, так и неподготовленных граждан. Соучредителями многодневного мероприятия выступают Фонд поддержки образования и науки "Алферовский фонд", Ассоциация "Санкт-Петербургский городской родительский комитет" и Региональная общественная организация "Новый экологический проект".

"Основная задача фестиваля - привлечь внимание к проблемам Ладожского озера", - произнес на пресс-конференции в ТАСС руководитель проектов Фонда "Росконгресс" Всеволод Шевелев.

Участников ожидают, среди прочего, конный праздник, авиашоу, мотопробег. Помимо спортивно-туристических мероприятий, запланирована и культурная часть, включающая в себя, в частности, выставку старинных автомобилей, кинофотофестиваль, джазовый и гастрономический фестивали и даже фестиваль колокольного звона.

Подробная программа фестиваля опубликована на его официальном сайте.