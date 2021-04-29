Отбывавшие арест в спецприёмнике в Сахарово граждане подали иск к МВД за "пыточные" условия содержания

Вынужденные отбывать арест в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), расположенном в подмосковной деревне Сахарово, участники январских протестов обратились с иском в суд: они требуют компенсации за "нечеловеческие" условия пребывания в учреждении, передает "Коммерсант".

Ответчиком по иску является МВД. Сумма требований - 1,8 млн рублей. Истцами являются 20 бывших арестантов, каждый из которых намерен отсудить у силового ведомства 90 тысяч рублей.

В заявлении указываются такие нарушения прав граждан, как унижение человеческого достоинства, отсутствие медпомощи, средств гигиены и спальных мест, а также недопуск в библиотеку и невозможность помыться или сходить в туалет без наблюдения сокамерников или полиции.

"Меня привезли в понедельник, но помыться предложили только в субботу. Первые три дня вместо туалетной бумаги мы использовали одноразовую простыню. Самое обидное, что нас туда согнали якобы за то, что мы нарушаем санитарный режим, и никто не дал нам ни одной маски за все время, охрана тоже ходила без масок", - поделилась впечатлениями истица Валентина Перегудова.

Ещё один заявитель, Владислав Юндин, пожаловался на то, что перед "заселением" в камеру у него изъяли таблетки, необходимые для лечения кожного заболевания. Лекарство на протяжении ареста ему так и не отдали.

Ответчиками по иску выступают МВД России и начальник спецприёмника в Сахарово Алексей Лагода.

23 и 31 января по всей России прошли массовые протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Задержаны были более 10 тысяч человек. В подмосковное Сахарово свозили демонстрантов ввиду нехватки мест в столичных спецприёмниках. Люди, отбывавшие там наказание, массово жаловались на "пыточные" условия содержания.