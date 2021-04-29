18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

9:31

Отбывавшие арест в спецприёмнике в Сахарово граждане подали иск к МВД за "пыточные" условия содержания

фото ЗакС политика Отбывавшие арест в спецприёмнике в Сахарово граждане подали иск к МВД за "пыточные" условия содержания

Вынужденные отбывать арест в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), расположенном в подмосковной деревне Сахарово, участники январских протестов обратились с иском в суд: они требуют компенсации за "нечеловеческие" условия пребывания в учреждении, передает "Коммерсант"

Ответчиком по иску является МВД. Сумма требований - 1,8 млн рублей. Истцами являются 20 бывших арестантов, каждый из которых намерен отсудить у силового ведомства 90 тысяч рублей.

В заявлении указываются такие нарушения прав граждан, как унижение человеческого достоинства, отсутствие медпомощи, средств гигиены и спальных мест, а также недопуск в библиотеку и невозможность помыться или сходить в туалет без наблюдения сокамерников или полиции.

"Меня привезли в понедельник, но помыться предложили только в субботу. Первые три дня вместо туалетной бумаги мы использовали одноразовую простыню. Самое обидное, что нас туда согнали якобы за то, что мы нарушаем санитарный режим, и никто не дал нам ни одной маски за все время, охрана тоже ходила без масок", - поделилась впечатлениями истица Валентина Перегудова.

Ещё один заявитель, Владислав Юндин, пожаловался на то, что перед "заселением" в камеру у него изъяли таблетки, необходимые для лечения кожного заболевания. Лекарство на протяжении ареста ему так и не отдали.

Ответчиками по иску выступают МВД России и начальник спецприёмника в Сахарово Алексей Лагода. 

23 и 31 января по всей России прошли массовые протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Задержаны были более 10 тысяч человек. В подмосковное Сахарово свозили демонстрантов ввиду нехватки мест в столичных спецприёмниках. Люди, отбывавшие там наказание, массово жаловались на "пыточные" условия содержания.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:35 Горсуд Петербурга отменил штраф девушке, которая шла в магазин во время протестов 31 января

28 апреля, 19:42 Гудкова вызвали в ОВД для оформления административного протокола

28 апреля, 16:25 Экс-главу мурманского штаба Навального задержали после рассказа об обстреле офиса

28 апреля, 15:18 Обвиняемому в нападении на полицейского на митинге 31 января Гарипову продлили арест

28 апреля, 13:59 Полиция объяснила жесткое задержание журналиста Веснина на митинге 23 января проверкой документов

27 апреля, 14:02 Петербургский суд прекратил дела двух участников протестов 23 января: помогли камеры видеонаблюдения

27 апреля, 11:26 Суд в Бурятии отменил штраф в 250 тысяч рублей участвующей в митингах пенсионерке-активистке

26 апреля, 20:25 Обвиняемому в нападении на полицейского на митинге 31 января продлили арест

26 апреля, 19:48 Светова арестовали на девять суток за организацию несогласованной акции

26 апреля, 19:28 В Петербурге запустят карты с QR-кодом для работающих на митингах журналистов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:55 Суд не стал рассматривать дело преподавательницы лицея в Москве об акции 21 апреля

14:54 Болгария заявила о намерении выслать российского дипломата

14:35 Горсуд Петербурга отменил штраф девушке, которая шла в магазин во время протестов 31 января

14:32 Адвокаты подали иск к прокуратуре с требованием рассекретить дело ФБК*

13:56 Юлия Лазуткина стала сенатором вместо врио губернатора Пензенской области Мельниченко

13:56 Петербургский "Пассажиравтотранс" поставил в ЛНР партию автобусов

13:35 В ОНК сообщили, что у Абызова не подтвердился коронавирус

13:32 Суд отказался менять приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

13:03 Суд взыскал с метрополитена Петербурга 1,5 млн рублей в пользу пострадавшей при теракте

12:56 Пожилые магаданцы получат по тысяче рублей за вакцинацию от COVID-19

12:24 "Герой нашего времени": На Петроградке появился портрет силовика после уничтожения граффити с Навальным

12:15 Навальный, Волков и Жданов стали фигурантами дела о создании НКО, посягающей на личность и права граждан

11:59 Администрация президента потратила более 42 млн рублей на покупку орденов и медалей

11:45 В России выявили еще 9,2 тысячи случаев COVID-19, в Петербурге — 716

11:35 Хабаровских пенсионеров "одарят" десятком яиц за прививку от COVID-19

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru