Полиция разыскивает авторов граффити с Навальным: возбуждено дело о вандализме

Граффити с Алексеем Навальным, размещённое на трансформаторной будке в Петроградском районе, послужило поводом для возбуждения уголовного дела о "политическом" вандализме (ч. 2 ст. 214 УК), информирует ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР).

Рисунок, напомним, не успел просуществовать и дня: о появлении изображения на будке "Россетей", стоящей в Пушкарском саду, на пульт полиции поступило сообщение в районе 8 утра днём ранее, 28 апреля. Уже к 9 часам на место приехала следственно-оперативная группа. Силовики взяли соскобы краски со стены, а также изучили содержимое близстоящих мусорных баков.

К 10:00 граффити начали "уничтожать" сотрудники "Россетей". Сотрудники ведомства предположили, что художники приступили к работе вечером 27 апреля и закончили дело на следующий день утром.