Петербург получил вторую партию вакцины "ЭпиВакКорона"

В Петербург поступила вторая партия вакцины "ЭпиВакКорона", сообщили в комитете по здравоохранению.

В партии - 7 290 комплектов доз вакцины (14 580 ампул). По данным комитета, всего "ЭпиВакКороной" привились пока 7 705 петербуржцев.

Первая партия "ЭпиВакКороны" - 13,7 тысяч доз - поступила в Петербург 8 апреля. До этого в Петербурге прививали исключительно препаратом "Спутник V".

Напомним, массовая вакцинация в Петербурге и в других городах России началась в середине января 2021 года. В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".