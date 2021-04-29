Хабаровских пенсионеров "одарят" десятком яиц за прививку от COVID-19

В преддверии Пасхи власти Хабаровска решили пробудить у граждан пенсионного возраста интерес к прививке от коронавируса раздачей бесплатных яиц: каждый, кто сделает прививку до обозначенного религиозного события, получит безвозмездный десяток оных, известил в эфире радио "Комсомольской правды" зампред регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов.

"Птицефабрики Хабаровска и Комсомольска выделили достаточно крупную партию столовых яиц для того, чтобы 29 и 30 апреля в 14 пунктах вакцинации люди старше 60 лет в случае постановки вакцины могли получить десяток яиц", - уведомил чиновник.

Выдавая яйца за прививку, правительство таким образом "убивает двух зайцев" - вакцинирует возрастных граждан, пребывающих в зоне риска, и поддерживает социально ориентированный бизнес.

"Это очень позитивная история. На фоне того, что происходит в Москве и том же Китае. Кстати, в Китае тоже раздают яйца. Я считаю, что это хорошая инициатива и в преддверии светлого праздника это будет очень хорошо", - заключил Никонов.

В рамках акции привившимся жителям региона должны выдать 1,4 тысячи коробок яиц.