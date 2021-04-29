Навальный, Волков и Жданов стали фигурантами дела о создании НКО, посягающей на личность и права граждан

Политик Алексей Навальный и его соратники Леонид Волков и Иван Жданов стали фигурантами очередного уголовного разбирательства: на сей раз в их отношении возбуждено дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (часть 1 статьи 239 УК РФ). Информация опубликована в блоге оппозиционера.

О начале разбирательства стало известно из материалов дела о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремисткой организацией. СК начал процесс в феврале.

Навальный, Волков и Жданов имеют статус подозреваемых. Более деталей не приводится ввиду "засекреченности" дела ФБК.

Обозначенная статья предполагает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России