"Герой нашего времени": На Петроградке появился портрет силовика после уничтожения граффити с Навальным

В Петроградском районе Петербурга появилось граффити с сотрудником силовых структур после того, как накануне закрасили граффити с Алексеем Навальным в Пушкарском саду, обратила внимание "Ротонда".

На новом граффити силовик изображен в шлеме и с закрытым маской лицом. Рисунок подписан "Герой нашего времени".

Граффити с Навальным появилось в Пушкарском саду в ночь на 28 апреля. Утром рабочие закрасили портрет, на место событий прибыли полицейские, которые взяли пробы краски со стены. 29 апреля стало известно, что из-за этого граффити возбуждено уголовное дело о вандализме.

На Петроградской стороне расположен округ от которого избирался спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Напомним, Макаров неоднократно и эмоционально благодарил сотрудников силовых ведомств за разгоны митингов. В 2020 году он заявлял, что гражданам следует "срывать шапки и кланяться в пояс" силовикам, а в марте 2021-го задавался вопросом, "что было бы с Россией", если бы не силовики. Также спикер с начала январских протестов неоднократно участвовал в чествованиях силовиков.

Фото: Дарья Борисова / "Ротонда"

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