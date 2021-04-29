Пожилые магаданцы получат по тысяче рублей за вакцинацию от COVID-19

Власти Магаданской области решили побудить пенсионеров на прививку от коронавируса, пообещав им материальные выплаты в размере одной тысячи рублей, уведомляет "Интерфакс", ссылаясь на соответствующее послание от регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

"В Магаданской области поддержат пожилых людей старше 60 лет и колымчан из категории риска, которые сделают оба компонента прививки от коронавируса - им выплатят по 1 тысяче рублей", - сообщили в оперативном штабе.

Добавим, что хабаровские "коллеги" Магаданской области пообещали выдать по десятку яиц всем пожилым гражданам, успевшим привиться до Пасхи.