Суд взыскал с метрополитена Петербурга 1,5 млн рублей в пользу пострадавшей при теракте

Приморский суд Петербурга удовлетворил иск Анны Селезневой к ГУП "Петербургский метрополитен" о взыскании компенсации морального ущерба после теракта в метро, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Селезнева серьезно пострадала при взрыве в метро 3 апреля 2017 года. Почти год она провела в медучреждениях, в 2019 году ей повторно была установлена инвалидность бессрочно. Истица просила суд взыскать с метрополитена 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Представительница ответчика просила отказать в удовлетворении иска, настаивая, что метрополитен не причинял вреда истице, и та могла заявить требования о компенсации в рамках уголовного требования о теракте.

Суд установил, что метрополитен выплатил Селезневой 2 млн рублей за причинение вреда здоровью. В суде пояснили, что на метро были возложены обязанности по обеспечению безопасности, и ответчики не доказали, что метрополитен надлежаще их исполнял. Теракт - преступление, и он не может быть отнесен к обстоятельствам непреодолимой силы, отметили в суде.

Суд частично удовлетворил требования Селезневой, постановив взыскать с метро в ее пользу 1,5 млн рублей.