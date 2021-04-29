Суд отказался менять приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Бабушкинский райсуд закончил рассмотрение апелляции на приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко: решение инстанции осталось неизменным, делится "Дождь".

Навальный участвовал в заседании по видеосвязи из владимирской ИК-3, где он проходит восстановление после голодовки. Адвокаты политика настаивали на приобщении к делу независимой почерковедческой экспертизы, которая установила, что "автографы" Игнатенко на документах делали разные люди. Судья прошение отклонила.

"Все это дело - подделка. Вплоть до подделки подписей. И вы, Ваша честь, это все прекрасно знаете. Это, видимо, стандарт российского правосудия, когда и показания подделываются, и подписи. Я не знаю, откуда вы взяли судью Акимову. Ощущение, что на улице кто-то стоял у рынка с табличкой "кто хочет подзаработать", тетушка обратилась, а ей сказали судить Навального!" - высказался в последнем слове оппозиционер.

В конце февраля Навального оштрафовали на 850 тысяч рублей в рамках обозначенного разбирательства.

Примечательно, но сразу после резонансного процесса, группа думских депутатов внесла законопроект об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов. Позднее инициативу одобрили.