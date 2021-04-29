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13:56

Юлия Лазуткина стала сенатором вместо врио губернатора Пензенской области Мельниченко

фото ЗакС политика Юлия Лазуткина стала сенатором вместо врио губернатора Пензенской области Мельниченко

Депутаты заксобрания Пензенской области наделили полномочиями члена Совета Федерации вице-спикера регионального парламента Юлию Лазуткину, сообщается на сайте пензенского ЗакСа.

Представляя кандидатуру Лазуткиной, спикер парламента Валерий Лидин заявил, что ее хорошо знают "как социально ответственного человека", который "ведет активную работу в избирательном округе, много внимания уделяет реализации молодежной политики в регионе". Депутаты поддержали кандидатуру Лазуткиной единогласно.

Место сенатора от Пензенской области освободилось после того, как в конце марта член Совфеда Олег Мельниченко был назначен врио губернатора Пензенской области вместо Ивана Белозерцева. Последний стал фигурантом уголовного дела о взятках на сумму более 30 млн рублей. 

 

фото: zspo.ru

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