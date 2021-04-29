Адвокаты подали иск к прокуратуре с требованием рассекретить дело ФБК*

Адвокаты Фонда борьбы с коррупцией* обратились со встречным иском к прокуратуре Москвы, требуя рассекретить материалы дела организации, уведомил юрист "Команды 29" Иван Павлов, слова которого приводит "Дождь".

"Мы не видим никаких оснований для того, чтобы эти документы были сокрыты от глаз общественности под грифом „секретно", поскольку нет никаких правовых оснований считать эти документы составляющими государственную тайну", - считает Павлов.

Адвокат уточнил, что в деле присутствует множество документов от анонимов. Представители ФБК потребовали также предоставить защите копии секретных бумаг для того, чтобы впоследствии использовать их в суде.

"Два с половиной тома, больше чем 500 листов - хранить это в памяти достаточно затруднительно", - признался Павлов.

Также адвокаты заявили ходатайство о личном присутствии Алексея Навального в процессе. Фамилия политика, отметил Павлов, имеется на каждой странице материалов разбирательства.

Добавим также, сегодня стало известно, что Навальный и его соратники Леонид Волков и Иван Жданов являются фигурантами ещё одного уголовного дела - о создании НКО, посягающей на личность и права граждан.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России