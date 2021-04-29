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14:35

Горсуд Петербурга отменил штраф девушке, которая шла в магазин во время протестов 31 января

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга отменил штраф девушке, которая шла в магазин во время протестов 31 января

Горсуд Петербурга отменил штраф Эльзаре Нурлыгаяновой за акцию протеста 31 января, сообщает "Апология протеста".

Сестрорецкий суд Петербурга в феврале оштрафовал Нурлыгаянову на 10 тысяч рублей. На нее был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (участие в массовом одновременном пребывании или передвижении граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка).

В ходе заседания Нурлягаянова не признала вину и пояснила, что вместе с подругой и молодым человеком во время акции выходила из метро, чтобы пройти в магазин, и о митинге не знала. По ее словам, они шли в 200 метрах от метро, когда дорогу им перегородили полицейские и попросили отойти, а когда они это сделали, с другой стороны подошли другие сотрудники и попросили их пройти в автобус.

Горсуд отменил решение Сестрорецкого суда и направил дело на новое рассмотрение.

 
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