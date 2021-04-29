Болгария заявила о намерении выслать российского дипломата

Власти Болгарии собираются объявить персоной нон грата одного российского дипломата, информирует агентство Bloomberg.

По сведениям издания, София обратилась к Москве с требованием "помочь в расследовании взрывов на складах" боеприпасов, происходивших ранее в стране.

Ранее в апреле из России были высланы болгарские и польские дипломаты, а также их коллеги из стран Прибалтики и Словакии. Позиция МИД РФ является ответной мерой. Болгарская сторона заподозрила нескольких лиц в шпионаже в пользу РФ, а Польша солидаризовалась с США, которые винят РФ в кибератаках.