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14:55

Суд не стал рассматривать дело преподавательницы лицея в Москве об акции 21 апреля

фото ЗакС политика Суд не стал рассматривать дело преподавательницы лицея в Москве об акции 21 апреля

Черемушкинский суд Москвы вернул дело преподавательницы лицея № 1553 Анны Борзенко об участии в акции протеста 21 апреля в полицию, передает "МБХ медиа".

По словам адвоката Михаила Бирюкова, дело вернули из-за недостатков, но каких именно, неизвестно. Бирюков заявил, что "видео с изображением Анны, которое предъявили в отделе полиции, не может быть доказательством". Он добавил, что Борзенко отпустили домой, будет ли дело возвращено в суд с новым протоколом и прекращено, пока неясно.

Борзенко задержали накануне, спустя неделю после акции протеста. 

21 апреля в ряде городов России прошли несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального. В Москве в тот день, по данным "ОВД-Инфо", задержали около 20 человек, однако затем в течение последней недели полицейские стали приходить к активистам домой и задерживать, ссылаясь на данные камер видеонаблюдения или посты в соцсетях.

Таким образом силовики пришли домой к нескольким десяткам человек, в ОВД, в частности, были вызваны Дмитрий Быков, Тамара Эйдельман, Дмитрий Гудков, причем последний на момент проведения акции был за пределами России. 

Также полицейские приходили к журналистам "Дождя", "Эха Москвы", "Комсомольской правды", RTVI и других СМИ, требуя спустя несколько дней после акции предъявить пресс-карты и редзадания на работу на митинге. На журналистку Кристину Сафонову полицейские намереваются составить протокол об участии в акции, несмотря на то, что она предоставила редзадание и другие необходимые документы.

 

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