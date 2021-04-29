Экс-глава штаба Навального в Петербурге зарегистрировал студенческую НКО

Бывший глава штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов в своем Telegram-канале сообщил, что удалось зарегистрировать студенческую некоммерческую организацию - АНО "Центр развития студенческих объединений Преобразование".

По словам Михайлова, на попытку зарегистрировать НКО ушел почти год.

"Получили несколько отказов в регистрации, после чего зарегистрировать собственное НКО стало уже делом принципа. Отказы были буквально потому, что где-то стоят не те кавычки и всё в таком роде. Бюрократическая машина работает ужасно, но и победить её возможно!", - рассказал Михайлов.

Он рассказал, что НКО займется защитой прав студентов, координацией студенческих профсоюзов по России, проведением публичных мероприятий и организацией благотворительных проектов.