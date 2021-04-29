Экс-глава штаба Навального в Петербурге зарегистрировал студенческую НКО

Бывший глава штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов в своем Telegram-канале сообщил, что удалось зарегистрировать студенческую некоммерческую организацию - АНО "Центр развития студенческих объединений Преобразование".
По словам Михайлова, на попытку зарегистрировать НКО ушел почти год.
"Получили несколько отказов в регистрации, после чего зарегистрировать собственное НКО стало уже делом принципа. Отказы были буквально потому, что где-то стоят не те кавычки и всё в таком роде. Бюрократическая машина работает ужасно, но и победить её возможно!", - рассказал Михайлов.
Он рассказал, что НКО займется защитой прав студентов, координацией студенческих профсоюзов по России, проведением публичных мероприятий и организацией благотворительных проектов.
Студенты Петербурга объединились в профсоюз в декабре 2019 года, в числе учредителей – учащиеся СПбГУ, РАНХиГС, ВШЭ, Горного университета. Случилось это на фоне громких дел, в которых оказались замешаны студенты: убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым, лишения журнала DOXA в ВШЭ статуса студенческой организации после критики ректора РГСУ Натальи Починок, дела Егора Жукова, осужденного по статье о призывах к экстремизму из-за рассуждений о ненасильственном протесте на YouTube.