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Муниципал

15:26

Депутат МО "Народный" задекларировал паровозик и велосипед своего ребенка

фото ЗакС политика Депутат МО "Народный" задекларировал паровозик и велосипед своего ребенка

Муниципальный депутат МО "Народный" Дмитрий Горохов второй год подряд указывает в декларации о доходах и имуществе семьи наличие игрушечного паровозика "Томас" у своего несовершеннолетнего ребенка. Сведения опубликованы на сайте муниципалитета. 

За последние 12 месяцев "имущество" наследника депутата увеличилось. В разделе "транспортные средства" декларации за 2020 год мундеп помимо игрушки-паровозика указал также велосипед детский с приставными колесиками. 

Правда, доход ребенка за год снизился. Если по итогу 2019 года он заработал 100 рублей, то в 2020-м - ничего. 

Сам депутат отчитался о доходе в 2 млн рублей и автомобиле Volkswagen Polo. Глава МО "Народный" Вадим Бушин задекларировал 1 млн рублей. Ему также принадлежит автомобиль BMW Х6 XDrive 30 D.

фото: pixabay

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