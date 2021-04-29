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16:59

"Мемориал"* признал политзаключенными редакторов студжурнала DOXA

фото ЗакС политика "Мемориал"* признал политзаключенными редакторов студжурнала DOXA

Правозащитный центр "Мемориал"* включил редакторов студенческого журнала DOXA Армена Арамяна, Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталью Тышкевич в перечень политических заключенных.

"Преследование направлено на прекращение их деятельности как независимых журналистов и критиков действующей власти, а также на устрашение общества в целом и на воспрепятствование реализации гражданами, в первую очередь молодежью, неотъемлемых политических прав", - говорится в сообщении "Мемориала", опубликованном на сайте организации.

Правозащитники настаивают на немедленном освобождении журналистов и привлечении к ответственности граждан, инициировавших процесс.

В видеозаписи, которая послужила поводом для возбуждения уголовного дела, нет конкретизированных призывов несовершеннолетних к участию в протестной деятельности, отмечают в "Мемориале".

Редакторы DOXA, напомним, являются фигурантами дела по ч. 2 ст. 151.2 УК РФ.

Суд ранее запретил им выходить из дома и пользоваться интернетом с 00:00 до 23:59.

В поддержку журналистов высказывались депутаты и мундепы ряда регионов России, в том числе Петербурга, студенты, выпускники вузов и более 120 преподавателей ВШЭ.

* ПЦ "Мемориал" решением Минюста РФ внесен в реестр НКО-иноагентов

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