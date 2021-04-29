Граффити с силовиком - "героем нашего времени" в Петроградском районе закрасили

На следующий день после появления граффити с Навальным, в Петроградском районе Петербурга появилось еще одно - с силовиком. Неизвестные 29 апреля оставили портрет человека в каске и балаклаве с подписью "Герой нашего времени" на двери бомбоубежища в Матвеевском саду. Как и работу с оппозиционным политиком, рисунок закрасили в тот же день, но торопиться в этот раз не стали. Портрет "провисел" на шесть часов дольше.

Такая задержка, возможно, связана с объектом, на котором художники оставили портрет. Оказалось, что найти ответственного за бомбоубежище на улице Ленина, 5В, стало сложной задачей не только для корреспондента ЗАКС.Ру, но и для городских властей. Первый звонок в администрацию Петроградского района не дал результатов. Там сообщили, что Матвеевский сад под контролем комитета по благоустройству. Так и оказалось, правда, сам вход в бомбоубежище все же не их. Комблаг предложил обратиться в комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Здесь уже предположили, что администрация района должна помочь с ответом. В "Ленэнерго" тоже отреклись от объекта. В прилегающем здании "Ростелекома" охранник развёл руками. Что именно принадлежит "Ростелекому" — он сказать не смог.

Позже пресс-секретарь комитета по энергетике сообщил ЗАКС.Ру, что объект все же в собственности "Ростелекома". Когда неизвестные рабочие начали закрашивать граффити, это подтвердили в администрации Петроградского района, заявив, что их сотрудники не имеют отношения к происходящему на этом участке. В пресс-службе "Ростелекома" ответили, что рисунок будет закрашен в ближайшее время. Ответ пришёл через полчаса, как портрет силовика уже был ликвидирован.

— Несогласованное нанесение изображений на фасады зданий и объектов инфраструктуры приравнено к актам вандализма, при этом не имеет значения какие именно рисунки или надписи были нанесены: стену необходимо привести в исходный вид, — сообщила ЗАКС.Ру пресс-служба "Ростелекома".

В половину пятого, когда граффити уже было закрашено, в сад приехала полиция. Сотрудник правоохранительных органов рассказал, что приехал зафиксировать устранение нелегального граффити.

Ранее, 28 апреля в Пушкарском саду появилось граффити с изображением Алексея Навального. Портрет сопровождался текстом "герой нового времени". Граффити с оппозиционером закрасили сотрудники "Россетей" еще до 11 утра 28 апреля. Кстати, в тот день на портал "Наш Санкт-Петербург" на граффити с Навальным была подана жалоба, чиновники до сих пор не отчитались перед обеспокоенным заявителем о проделанной работе. Теперь авторам грозит уголовка: в МВД считают, что в рисунке якобы имеются признаки политического вандализма. Максимальное наказание может достигать трех лет лишения свободы. Об уголовном деле за граффити с силовиком пока не сообщалось.

Константин Леньков