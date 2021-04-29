Маломобильных петербуржцев начали вакцинировать от COVID-19 на дому

Маломобильные жители Петербурга теперь могут пройти вакцинацию от коронавируса, не покидая своих квартир: в городе стартовала надомная прививочная кампания, известили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Для оказания соответствующей услуги было учреждено 67 выездных бригад. На место они будут прибывать с термоконтейнерами для перевозки вакцин, в которых препарат находится в замороженном виде: размораживать его будут прямо на месте.

Надомную вакцинацию могут пройти петербуржцы с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении.

Пока что в "прививочном" списке 2,5 тысячи горожан. Запись доступна по телефону единого колл-центрв городской службы социальных участковых по номеру (812) 576-05-76.

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