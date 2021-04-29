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17:37

Экс-главу штаба Навального в Архангельске отправили в колонию за репост клипа Rammstein

фото ЗакС политика Экс-главу штаба Навального в Архангельске отправили в колонию за репост клипа Rammstein

Ломоносовский суд Архангельска приговорил бывшего координатора местного штаба Навального Андрея Боровикова к 2,5 годам колонии за репост клипа Rammstein во "ВКонтакте", сообщают "Открытые медиа".

Боровикова признали виновным в нарушении ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии) из-за репоста клипа на песню Pussy. Напомним, прокуратура запрашивала для Боровикова три года колонии.

Защита Боровикова настаивала на том, что клип был размещен в списке видеозаписей активиста, и тот его никак не афишировал. В заключительном слове Боровиков обратил внимание на то, что порно во "Вконтакте" хоть отбавляй и тот же клип Rammstein активно репостят многие пользователи. Активист уверен, что его преследуют по политическим мотивам

Напомним, эксперты усмотрели в клипе Pussy "натуралистические сцены с изображением полового акта, с наглядной демонстрацией гениталий", не обладающие при этом "научно-просветительской, художественной или исторической ценностью".

Деятельность штабов Навального по всей России приостановлена решением прокуратура Москвы. 29 апреля руководитель штабов Леонид Волков объявил об их полном закрытии.

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