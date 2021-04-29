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18:35

Горсуд Петербурга отменил аресты двум участникам протеста 21 апреля

фото ЗакС политика Горсуд Петербурга отменил аресты двум участникам протеста 21 апреля

Городской суд Петербурга встал на сторону двух местных жителей, ранее отправленных под административный арест за участие в протестном шествии 21 апреля, передает "ОВД-Инфо".

Молодых людей задержали в ходе акции, на следующий день Красносельский райсуд признал их виновными по статье об организации митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), назначив одному 14 суток спецприёмника, а другому - 10.

"При написании жалобы и изучении материалов дела выяснилось, что и материалы, и протоколы, и постановление суда первой инстанции вынесены с нарушением норм процессуального права. Было нарушено право на защиту, в разных протоколах значилось разное описание события правонарушения. Районный суд ограничился перечислением доказательств, которые положил в основу вины, не раскрыв их суть. На основании этих нарушений Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление первой инстанции", - уточнила юрист "ОВД-Инфо" Светлана Ратникова.

Молодых людей освободили от наказания в зале суда. До окончания ареста одному 7 суток, другому - трое.

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