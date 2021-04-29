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18:52

"Медуза" объявила о сборе пожертвований после внесения в реестр СМИ-иноагентов

фото ЗакС политика "Медуза" объявила о сборе пожертвований после внесения в реестр СМИ-иноагентов

Издание "Медуза"*, внесенное Минюстом в реестр СМИ-иноагентов, объявила о сборе пожертвований на сайте и в соцсетях.

"Минюст России объявил нас "иностранным агентом". Из-за этого мы потеряли рекламодателей. Это значит, что у нас заканчиваются деньги. Прямо сейчас",  пояснили в редакции.

По словам сотрудников "Медузы", они стремились построить медиа, "которое может зарабатывать на рекламе и работать для читателей совершенно бесплатно", но этот бизнес оказался разрушен за один день. 

Редакции пришлось резко снизить доходы, отказаться от офиса как в Риге, так и в Москве, практически перестать сотрудничать с внештатными авторами. Зарплаты штатных сотрудников сократились на 30-50%.

"Даже при таком раскладе "Медуза" долго не протянет. Теперь мы можем рассчитывать только на вас",  констатировало издание.

Минюст внес "Медузу" в реестр СМИ-иноагентов 23 апреля. Юрлицо издания зарегистрировано в Латвии, там же расположена редакция издания. Медиапроект возник в 2014 году после скандального увольнения редакции "Ленты" и радикальной смены ее редакционной политики.

Редакция опубликовала заявление, в котором пояснила, что статус иноагента накладывает на "Медузу" ряд серьезных ограничений. Особенно издание опасается оттока рекламодателей, из-за которого "Медуза" может оказаться под угрозой закрытия.

*"Медуза" внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов на территории России

 

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