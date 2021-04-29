Апелляционный суд сократил на три месяца срок петербургскому фигуранту дела "Сети"* Бояршинову

Апелляционный военный суд во Власихе 29 апреля вынес решение по апелляции на приговор по делу петербургских анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых в 2020 году признали виновными в участии в "террористическом сообществе "Сеть"* (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы планировало вооруженные атаки на органы власти и полицейских. Срок у Филинкова остался прежним - 7 лет, у Бояршинова сократился с 5 лет 6 месяцев до 5 лет 3 месяцев.

Защитники осужденных участвовали в процессе по видеосвязи из 1-го Западного окружного военного суда в Петербурге, сами Филинков и Бояршинов - из СИЗО-3.

На прошлом заседании 28 апреля адвокат Филинкова Виталий Черкасов подал ряд ходатайств. В частности, об изучении доказательств аудиозаписей судебных заседаний первой инстанции и протоколов с них. В последних, по словам адвоката, присутствуют слова, которые участники процесса не озвучивали на судебных заседаниях. Также Черкасов просил изучить ноутбук, на котором якобы найден документ о съезде "Сети" - действительно ли там был создан этот файл. Помимо этого адвокат просил допросить мать одного из осуждённых пензенских фигурантов дела, кому указанный ноутбук принадлежал.

Прокурор 29 апреля высказался против удовлетворения всех ходатайств, так как они якобы необоснованны. Коллегия судей приняла сторону прокурора - в удовлетворении всех перечисленных ходатайств отказано.

Адвокат Бояршинова Ольга Кривонос заявила, что они не согласны со сроком наказания. Ее подзащитный заявлял ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, но суд первой инстанции этого не сделал, напомнила адвокат. При этом, отметила она со ссылкой на Конституционный суд, это не лишает человека права претендовать на назначение наказания в особом порядке. Оно не может превышать двух третей от максимально возможного срока, пояснил другой адвокат Бояршинова Алексей Царев. Он добавил, что такой срок составляет - 4 года 5 месяцев 10 дней.

Адвокат Филинкова Виталий Черкасов заявил, что в деле нет доказательств виновности его подзащитного. В частности, в приговоре сказано, что Филинков якобы участвовал в тренировочных мероприятиях в Петербурге, Ленинградской и Пензенской областях, напомнил Черкасов. Однако, добавил он, только Бояршинов сообщил, что Филинков был на двух мирных тренировках в Петербурге: оказание первой медицинской помощи и защита важного лица. Откуда взялись данные о других встречах неизвестно, отметил адвокат. Также, по его мнению, так окончательно не ясно, кто и где изначально создан документ о якобы съезда "Сети" - информация в доказательствах об этом разнится. Суд первой инстанции должного внимания на этот факт не обратил, сказал Черкасов. Он добавил, что сам документ представляет из себя не протокол съезда, а опросник. Адвокат указал и на другие недостатки в рассмотрении дела первой инстанции. Черкасов также заявил, что после задержания на Филинкова якобы оказывали физическое и психологическое давление для того, чтобы он себя оговорил.

⁃ Опасаясь за свою жизнь и безопасность, Филинков подчинился, - заявил адвокат.

В завершении своей речи он попросил суд сохранить авторитет судебной власти при вынесении решения.

⁃ Сейчас вся ответственность лежит на вас. Дело это имеет общественный резонанс, - отметил Черкасов.

Сам Филинков также заявил, что ни в каких мероприятиях по подготовке к террористическим действиям не участвовал:

⁃ Да, я был на двух играх в Ольгино, на них меня пригласила супруга. О характере этих игр нам рассказывал Бояршинов. Ничего криминального там не происходило: никаких взрывчатых веществ, никакого оружия, никаких атак, штурмов - одна самооборона, медицинская помощь и охрана людей. Это терроризм?

Прокурор заявил, что считает приговоры справедливыми. По его мнению, вся вина Филинкова и Бояршинова доказана и показаниями свидетелей, и документами об устройстве "Сети"*.

Коллегия судей совещалась для вынесения решения около часа и решила смягчить приговор только Бояршинову по статье о хранении оружия.

Напомним, 2-ой Западный окружной военный суд 22 июня 2020 года признал Филинкова и Бояршинова виновными в участии в "террористическом сообществе "Сеть"* (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы планировало вооруженные атаки на органы власти и полицейских. Бояршинову также вменили незаконный оборот оружия (ч.1 ст. 222 УК) - при задержании у него нашли 400 граммов дымного пороха. Бояршинов приговорен к 5,5 годам колонии, Филинков – к 7 годам.

*Организация "Сеть" признана террористической и запрещена на территории России

София Саттарова