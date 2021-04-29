Беглов продлил "антивирусные" ограничения до 30 мая

Губернатор Петербурга Александр Беглов 29 апреля внес изменения в постановление правительства №121 о мерах по противодействию распространения коронавируса, сообщила пресс-служба городской администрации. Согласно документу, действующие ограничения продлеваются до 30 мая.

Соответственно, до лета сохраняется, в частности, запрет на проведение публичных мероприятий и на посещение кабаре, дискотек и кальянных. Гражданам требуется носить маски в общественном транспорте и при посещении магазинов и других организаций.

В Смольном также напомнили петербуржцам, что на заполняемость залов и стадионов на спортивных мероприятиях не может превышать 75%. При этом общее число зрителей на стадионе не может быть больше 25 тысяч человек, если "иное не предусмотрено Управлением Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу".

Ранее в муниципалитеты и районные администрации были направлены письма от комитета культуры Петербурга с просьбой отменить мероприятия в честь Дня Победы на открытом воздухе в связи с риском распространения COVID-19.

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