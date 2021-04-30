Гитарист Rammstein высказался о приговоре экс-главе штаба Навального в Архангельске из-за клипа Pussy

Соло-гитарист Rammstein Рихард Круспе в своем Instagram прокомментировал дело бывшего координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова, которого приговорили к 2,5 годам колонии за репост клипа на песню Pussy.

"Я узнал о деле Андрея Боровикова из сообщений СМИ. Дело против него было возбуждено из-за репоста клипа "Pussy" в российской соцсети. Я очень сожалею, что Андрец Боровиков приговорен к сроку в колонии из-за этого. Суровость приговора шокирует", — написал Круспе.

Он подчеркнул, что Rammstein всегда выступает за свободу искусства, как одно из основных прав человека.

Ломоносовский суд Архангельска накануне признал Боровикова виновным в нарушении ч . 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии). Он разместил клип в своих видеозаписях во "ВКонтакте". Эксперты усмотрели в клипе "натуралистические сцены с изображением полового акта, с наглядной демонстрацией гениталий", не обладающие при этом "научно-просветительской, художественной или исторической ценностью".

фото: houston.calls / Instagram