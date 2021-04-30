Следователи пришли с обыском в петербургский офис "Команды 29"

Сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в офис "Команды 29" в Петербурге, сообщили представители объединения в Telegram.

Напомним, рано утром 30 апреля сотрудники ФСБ пришли с обысками в гостиницу в Москве, где остановился руководитель "Команды 29" Иван Павлов. Адвоката задержали, ему вменяют нарушение ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного следствия). Также с обысками пришли к его жене в Петербурге и IT-специалисту "Команды 29" Игорю Дорфману.

"Команда 29" ранее объявила, что будет представлять интересы ФБК* в процессе о требовании прокуратуры признать фонд экстремистской организацией. Также адвокаты объединения участвовали в процессах о госизменах, защищали ученого Виктора Кудрявцева, топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова.

Павлов отказался дать подписку о неразглашении данных следствия. В августе Министерство юстиции обращалось в адвокатскую палату Петербурга с просьбой возбудить дисциплинарное производство: источники сообщали, что это было сделано по просьбе следователей ФСБ, которых такое решение Павлова не устроило. *Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру