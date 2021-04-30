Кассационный суд отказался отменить приговор по делу о "кукле Путина" в Перми

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отказался отменить приговор фигурантам дела об акции с "куклой Путина", сообщает "Апология протеста".

Напомним, в январе прокуратура Пермского края потребовала отменить приговор и направить дело на пересмотр. По версии прокуратуры, суд назначил чрезмерно мягкий приговор, не учитывая характер и степень "общественной опасности преступления, относящего к категории тяжких".

Напомним, в августе 18 года Ленинский суд Перми признал виновными активистов Александра Шабарчина и Данила Васильева в хулиганстве из-за акции с куклой, к которой было приколото лицо президента Владимира Путина. Активисты оставили эту куклу в центре Перми в 2019 году, одев в арестантскую робу. Шабарчина сначала приговорили к реальному сроку заключения на два года, но затем заменили на условный. Васильева приговорили к году условно. Третий участник разбирательства Александр Эткин был оправдан в связи с отсутствием состава преступления.