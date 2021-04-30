РКН напомнил Twitter о требовании удалить противоправные посты до 15 мая

Роскомнадзор заявил, что напомнил сервису микроблогов Twitter о необходимости удалить противоправную информацию до 15 мая.

В РКН заявили, что администрация Twitter удалила или заблокировала 60% постов с детской порнографией, пронаркотическим, суицидальным контентом, но доступными остаются более тысячи "противоправных материалов". По словам представителей регулятора, в среднем Twitter удаляет посты по требованию РКН за 81 час, что не соответствует требованию законодательства об удалении в течение суток с момента получения уведомления.

По словам представителей Роскомнадзора, администрация Twitter заявила о намерении подготовить дорожную карту, чтобы привести свою деятельность в соответствии с законодательством РФ. Также РКН и служба модерации сервиса договорились об организации прямой линии связи.

Напомним, Роскомнадзор с 10 марта ограничил скорость доступа к соцсети из-за неудаления еще ряда постов по требованию регулятора. В РКН тогда пригрозили блокировкой Twitter к середине апреля, если запрещенный контент не будет удален, но позже решили просто продлить ограничения до 15 мая.

В апреле мировой суд оштрафовал Twitter почти на 9 млн рублей по трем протоколам из-за того, что соцсеть не удалила посты с призывами к участию в акциях протеста 23 и 31 января.