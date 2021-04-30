В РФ подтвердилось 8,7 тысяч новых COVID-заражений, в Петербурге - 725 случаев

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 8731 случай заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 397, а сумело поправиться 8406 человек, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2662 новых больных, в Петербурге – 725, в Подмосковье – 651. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправился 1011 человек и скончалось 33.

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии и Франции.