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11:46

Гудкова оформили по "митинговой" статье КоАП за январскую акцию

фото ЗакС политика Гудкова оформили по "митинговой" статье КоАП за январскую акцию

На московского политика Дмитрия Гудкова составили протокол по статье 20.2 КоАП за участие в несанкционированной акции протеста, которая прошла 23 января. Как сообщает Sotavision, за известным участником митингов ездили две полицейские машины. Правонарушение силовикам удалось установить на основании видеозаписи, который сам же Гудков у себя в социальных сетях после акции и выложил.

"Привлекал внимание граждан и СМИ, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, аплодировал и размахивал руками", - приводит выдержку из протокола "Апология протеста".

"Охота" силовиков за политиком началась в среду, 28 апреля, когда его сначала безуспешно поджидали под дверью в квартиру, а затем подкараулили в автомобиле. Оппозиционер попросил полицейских впредь звонить ему на мобильный телефон, чтобы обеим сторонам было удобнее договариваться об очередном "оформлении".

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