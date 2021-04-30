Гудкова оформили по "митинговой" статье КоАП за январскую акцию

На московского политика Дмитрия Гудкова составили протокол по статье 20.2 КоАП за участие в несанкционированной акции протеста, которая прошла 23 января. Как сообщает Sotavision, за известным участником митингов ездили две полицейские машины. Правонарушение силовикам удалось установить на основании видеозаписи, который сам же Гудков у себя в социальных сетях после акции и выложил.

"Привлекал внимание граждан и СМИ, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, аплодировал и размахивал руками", - приводит выдержку из протокола "Апология протеста".

"Охота" силовиков за политиком началась в среду, 28 апреля, когда его сначала безуспешно поджидали под дверью в квартиру, а затем подкараулили в автомобиле. Оппозиционер попросил полицейских впредь звонить ему на мобильный телефон, чтобы обеим сторонам было удобнее договариваться об очередном "оформлении".