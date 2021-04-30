Полиция отказалась составлять протокол на Дмитрия Быкова за акцию протеста 21 апреля

Полицейские решили не составлять протокол на писателя Дмитрия Быкова об участии в акции протеста 21 апреля в Москве, передает "МБХ медиа".

По словам адвоката Гаджи Алиева, сотрудники ОМВД по Раменке не нашли достаточных оснований для привлечения Быкова к административной ответственности.

Несколькими днями ранее Быкова вызвали в полицию из-за акции 21 апреля. Позже в эфире "Эха Москвы" он заявил, что "всякий абсурд должен иметь приличие", и задался вопросом, "если это не паника, то что".

21 апреля в ряде городов России прошли несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального. В Москве в тот день, по данным "ОВД-Инфо", задержали около 20 человек, однако затем в течение последней недели полицейские стали приходить к активистам домой и задерживать, ссылаясь на данные камер видеонаблюдения или посты в соцсетях.

Таким образом силовики пришли домой к нескольким десяткам человек, в ОВД, в частности, были вызваны Дмитрий Быков, Тамара Эйдельман, Дмитрий Гудков, причем последний на момент проведения акции был за пределами России. В итоге на Гудкова составили протокол за акцию 23 января.

Также полицейские приходили к журналистам "Дождя", "Эха Москвы", "Комсомольской правды", RTVI и других СМИ, требуя спустя несколько дней после акции предъявить пресс-карты и редзадания на работу на митинге.