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11:55

Полиция отказалась составлять протокол на Дмитрия Быкова за акцию протеста 21 апреля

фото ЗакС политика Полиция отказалась составлять протокол на Дмитрия Быкова за акцию протеста 21 апреля

Полицейские решили не составлять протокол на писателя Дмитрия Быкова об участии в акции протеста 21 апреля в Москве, передает "МБХ медиа".

По словам адвоката Гаджи Алиева, сотрудники ОМВД по Раменке не нашли достаточных оснований для привлечения Быкова к административной ответственности.

Несколькими днями ранее Быкова вызвали в полицию из-за акции 21 апреля. Позже в эфире "Эха Москвы" он заявил, что "всякий абсурд должен иметь приличие", и задался вопросом, "если это не паника, то что".

21 апреля в ряде городов России прошли несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального. В Москве в тот день, по данным "ОВД-Инфо", задержали около 20 человек, однако затем в течение последней недели полицейские стали приходить к активистам домой и задерживать, ссылаясь на данные камер видеонаблюдения или посты в соцсетях.

Таким образом силовики пришли домой к нескольким десяткам человек, в ОВД, в частности, были вызваны Дмитрий Быков, Тамара Эйдельман, Дмитрий Гудков, причем последний на момент проведения акции был за пределами России. В итоге на Гудкова составили протокол за акцию 23 января.

Также полицейские приходили к журналистам "Дождя", "Эха Москвы", "Комсомольской правды", RTVI и других СМИ, требуя спустя несколько дней после акции предъявить пресс-карты и редзадания на работу на митинге.

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